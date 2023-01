“Fate l’amore”, Signorini ‘entra’ nella Casa del GF Vip per Capodanno e commenta le liti

Nelle passate ore sono arrivati nella Casa del GF Vip anche gli auguri da parte del padrone di casa Alfonso Signorini. I Vipponi hanno infatti potuto guardare un video messaggio che il conduttore ha indirizzato loro mentre si trova in vacanza nella sua amata Cortina d’Ampezzo.

Signorini e gli auguri di Capodanno ai Vipponi

Mentre i concorrenti del GF Vip si sono riuniti sul divano della spiatissima Casa, è stato trasmesso il videomessaggio di Signorini il quale ha commentato le continue liti vissute negli ultimi giorni ed ha dato i suoi consigli in occasione del Capodanno:

Buon anno, state bene, state buoni. Veramente siete di un litigio totale. Iniziate l’anno facendo la pace, l’amore. Tanti baci, ci vediamo lunedì. State pronti!

Da qualche giorno, infatti, le liti tra i Vipponi sono state numerose ed hanno portato alla fine della storia d’amore tra Antonella ed Edoardo (con la formazione di due schieramenti) ma anche alla presa di distanza tra Daniele e Oriana.

Ieri sera, intanto, i concorrenti hanno trascorso il loro veglione di Capodanno anche se non è mancata la tensione tra gli ex Donnalisi, i quali si sono evitati per tutto il tempo.