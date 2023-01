Capodanno di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ennesima battuta sull’aspetto fisico, Micol Incorvaia non ha voluto baciare Edoardo Tavassi che, sbroccando come uno scolaretto, si è chiuso nel van affermando di non voler avere più nulla a che fare con la ragazza.

Tavassi chiude con Micol e perde il controllo: “Antonella 2.0!”

Tavassi si è arrabbiato perché Micol non è stata al gioco di fronte all’ennesima battuta sul suo aspetto fisico. Sono giorni, infatti, che nella Casa del GF Vip l’atmosfera è tesissima e stanotte più di qualcuno ha perso la pazienza.

Micol Incorvaia soffre perché Edoardo Tavassi le ribadisce ripetutamente di trovarla molto “bambina” e poco femminile. Lui, dal canto suo, ribadisce di fare battute proprio perché la sua dolce metà dimostra di essere il contrario.

Tuttavia Tavassi dovrebbe capire che ad una donna ogni tanto piacerebbe avere delle certezze.

Lui, forse accecato da qualche bicchiere di troppo, ha inveito contro Micol ed ha giurato ripetutamente sul suo cane (ma non solo) che non tornerà indietro.

Micol, piangendo, si è sfogata facendo intendere chiaramente il suo malessere:

Io ogni volta che mi vesto la sera c’ho i problemi… Io vorrei piacere a lui, no agli altri, punto. Lui ogni volta mi fa sentire insicura ma non voglio dargli questa colpa. E’ solo che, quando fa queste battute, anche se mi fanno ridere, però non può ogni volta… e quando gli ho detto questa cosa si è incazzato da morire. E’ fuori di testa, è ubriaco.

Personalmente le insicurezze di Micol non fanno una piega e le capisco molto. Di contro, trovo l’atteggiamento di Tavassi immaturo e fuori luogo (specie quando ha detto alla Incorvaia: “Sei Antonella 2.0” e ha confidato di non provare nulla per lei).

“Io ogni volta che mi vesto la sera c’ho i problemi… Io vorrei piacere a lui, no agli altri.” QUESTO DISCORSO DI MICOL 💔#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/G5SL0g55ev — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 1, 2023