Antonino Spinalbese ha visto la figlia fuori dal Grande Fratello Vip? Spunta un pettegolezzo ma non è come sembra: ecco dove si trovava Belen

Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip per accertamenti medici. Proprio il concorrente deve subire una piccola operazione per via di una ciste al coccige che gli sta creando problemi.

Antonino ha visto la figlia fuori dal Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Secondo i primi pettegolezzi social, Antonino fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip avrebbe visto la figlia Luna Marì avuta dalla sua relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Alcuni sostengono anche che Antonino non rientrerà più nella Casa. Nel frattempo, dopo la sua uscita, anche Ginevra Lamborghini si è fatta sentire online dedicando una storia Instagram al suo compagno d’avventura.

Tuttavia Belen sta passando il Capodanno a Napoli con Stefano De Martino, proprio la piccola Luna Marì e Santiago quindi l’ipotesi degli appassionati di gossip si rivelerebbe particolarmente fantasiosa.

Luna è con la mamma e il fratello a Napoli nella villa di Stefano De martino. Onestamente Amedeo Venza racconta sempre tante cazzate su tanti.#GFVIP pic.twitter.com/fo22ihDH9I — Samy74 (@Samy7418) December 31, 2022

Antonino sono giorni che va avanti con dolori alla pancia facendo analisi e hanno ritenuto opportuno fare un check up più approfondito. Come potete credere ad Amedeo che non sa mai niente? Ma ripeto quello che legge in giro. La gente a volte é proprio scema. #gfvip #gintonic — Har✨ (@is16__) December 31, 2022

Amedeo Venza che non è il padre eterno lo deve anche dimostrare che sia così.

Ma tutti questi bloggers, influencers e pseudo giornalisti sono pagati da qualcuno per prendere di mira solo questo ragazzo? Altrimenti non si spiega. A quanto pare è il loro lavoro quotidiano.#gfvip https://t.co/TbwknFNkbX — Francesca_Lica (@Framas_LM) December 31, 2022