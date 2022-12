Antonino Spinalbese lascia (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello Vip. Niente Capodanno con gli altri concorrenti per l’ex compagno di Belen Rodriguez costretto ad allontanarsi. Nel frattempo, anche Ginevra Lamborghini ha lasciato il suo messaggio per l’amico speciale.

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip: Ginevra Lamborghini interviene

Il profilo ufficiale del Grande Fratello Vip ha diramato un breve comunicato per documentare l’accaduto: “È uscito temporaneamente dalla Casa per sottoporsi ad accertamenti medici”, si legge.

Lo scorso 9 dicembre proprio Antonino aveva rivelato ai compagni di soffrire per una cisti al coccige. Per questo motivo, il GF Vip gli avrebbe permesso a breve di lasciare il gioco per potersi operare.

Antonino avrebbe lasciato la Casa del GF Vip da circa quattro/cinque ore e, dopo averlo saputo, Ginevra Lamborghini gli ha fatto arrivare un messaggio.

Secondo i racconti delle mie superstar di Twitter, gli altri vipponi sarebbero a conoscenza della sua assenza per merito di un annuncio del confessionale.

Stasera i concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno festeggiare la fine dell’anno senza il loro compagno d’avventura.

Ginevra Lamborghini, nel frattempo, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha postato una fotografia di un tramonto con la luna timidamente in evidenza e le mani giunte in una preghiera.

“quando sei giù, guarda la luna e pensa a tutte le cose belle che mi hai raccontato” forza ninni, ti aspettiamo❤️‍🩹🌙 #gintonic pic.twitter.com/IPRoDg5xa6 — chiara🤍 (@cchiaraxdreams) December 31, 2022

Lei e la Luna. Non mi riprendo più ❤ #gintonic pic.twitter.com/Ne7QQUV0Ct — Cohen (@fracohen) December 31, 2022