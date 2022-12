Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati già da alcuni anni. Tuttavia, per merito (o colpa) della partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato dell’attuale concorrente è intervenuto in più occasioni.

Chiofalo citato da Donnamaria al GF Vip non la prende bene

Proprio in queste ore, Donnamaria cercando di comprendere il rebus della sua famiglia, ha citato Francesco Chiofalo, menzionandolo come l’ultimo fidanzato famoso di Antonella: “Ma hai visto me?”, ha chiesto alla Murgia.

Questa citazione non è piaciuta a Chiofalo che è intervenuto sui social (il video a fine articolo):

Ma lo avete visto a lui? Eh? Avete visto Edoardo Donnamaria? L’avete visto quanto è meglio di me? No, perché se non lo avete visto, ve lo faccio vedere io! No perché io poi mi arrabbio su queste cose, vi dico la verità. Comunque voglio essere sincero con voi: sono molto invidioso di Edoardo Donnamaria. Se lo avessi avuto qui davanti a me gli avrei detto: “Edoardo sono invidioso di te perché vorrei essere te. Vorrei avere il tuo taglio di capelli, la tua espressione del viso, il tuo viso, il tuo carattere, la tua personalità pari a quella di un cotton fioc”. Mi fate essere Edoardo Donnamaria per favore? Voglio essere Edoardo Donnamaria! Vi prego sono troppo invidioso di lui! Ora dico due cose molto più seriamente, ecco. Molti ragazzi che partecipano a questo programma, il Grande Fratello Vip, tipo questo ragazzo qua, Edoardo, purtroppo si sentono degli dei. Si pensano degli uomini arrivati, capito? Ho fatto il Grande Fratello, quindi wow sono qualcuno. Poi come è successo a tanti altri concorrenti in precedenza che si pensavano di essere diventati chissà chi, che dopo questo programma gli facevano presentare Sanremo. Invece dopo sei mesi, usciti dalla Casa, sono ritornati alla vita di prima, gli sono prese le turbe psichiche. Vedi questo ragazzo che nemmeno mi conosce e si sente molto più gagliardo di me, ma sulla base di che? Che lui sta a fare il Gf Vip? Questa sarebbe la base? No perché io ho l’illusione che se stavo dentro la Casa con lui questo si sarebbe autoeliminato dopo tre giorni. Lui è convinto di questo, di essere molto meglio di me. Però dico solo una cosa, questi giudizi dovrebbero darli gli altri. Pecca di presunzione. Non sei umile quanto te la canti e te la suoni da solo è un ragazzo molto poco umile.

Per quanta simpatia mi faccia Chiofalo, io credo che Edoardo Donnamaria avesse voluto dire il contrario, per la serie: “Hai visto Francesco? Io sono un ‘smilzetto’ in confronto”.

Ad occhio e croce mi sembrava più un parere dal punto di vista prettamente fisico, voi cosa ne pensate?