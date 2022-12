Dana Saber, in questi giorni, ha palesato il suo interesse nei confronti di George Ciupilan, trovandolo un bel ragazzo. Antonella Fiordelisi, venuta a conoscenza della news, ha cercato di sondare il terreno con il diretto interessato.

Dana svela chi sta cercando di “spingerla” tra le braccia di George

“Dana mi ha detto che sei proprio un bel ragazzo… pure altro anche se non siamo partiti benissimo io e te. Che importa se mi hai nominata? Mi puoi nominare sempre non è un problema. Tu sei una persona che non si fa condizionare e non fa gruppo con gli altri…”, ha affermato Antonella.

A quanto pare questo interesse di Dana nei confronti di George non sarebbe poi tanto “limpido”. Secondo ciò che hanno riferito le mie superstar di Twitter, l’amica di Dayane Mello avrebbe detto che la produzione del GF Vip vorrebbe una storia tra lei e George e, per questo motivo, starebbero spingendo in tal senso.

Il primo avvicinamento? Il bacio sotto il vischio per vincere la prova ricompensa.

Quale sarà la prossima “mossa”?