Nottata in totale “start work” quella di Antonella Fiordelisi e Dana Saber. In cucina con Nikita Pelizon, le due concorrenti del Grande Fratello Vip ha parlato (male) di Oriana Marzoli e del gruppetto di amici di Donnamaria (ex?) fidanzato dell’influencer.

Già ieri, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Attilio Romita spiegando la faccenda e cosa le ha dato fastidio del comportamento di Edoardo Donnamaria:

Tutto il giorno, fino alle 4 del mattino a stare con loro nel van ed a me, che sono la sua ragazza, non si avvicina proprio. Il giorno dopo vengo attaccata da Oriana che l’ha chiamato cane e mi ha fatto sclerare continuando ad attaccarmi e Edoardo non dice nulla e dopo un’ora ride con lei.

Io sto male, non posso vedere il mio futuro marito fare queste cose perché io ho una dignità. Io voglio stare con uno con sei palle, sennò non ci sto. E visto che lui non capisce queste cose meschine e fastidiose mi faccio due domande. Forse capirà stando a distanza da me. Gli ho messo la valigia fuori perché deve stare lontano da me e no che alle 4 del mattino vuole carezze, baci e… capisci a me! No, no… non funziona così.