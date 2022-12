Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi nuovo concorrente del GF Vip?

Mentre i Donnalisi si avviano sempre di più verso l’epilogo della loro relazione, tra una lite ed un’altra, l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, non esclude la possibilità di entrare nella spiatissima Casa del GF Vip. Il ragazzo, già entrato per un ultimo confronto con la Vippona, sarà presto un nuovo concorrente del reality di Canale 5?

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi nuovo concorrente del GF Vip? L’indiscrezione

“Sono l’unico che ancora non lo sa”, ha commentato a Fanpage.it senza tuttavia smentire l’indiscrezione sul suo conto. Al momento non ci sarebbe nulla di confermato ma il suo possibile ingresso nella Casa del GF Vip con l’arrivo del nuovo anno non sarebbe affatto da escludere e lo stesso Gianluca si sarebbe detto ben felice.

“Magari”, ha commentato Benincasa, precisando: “Non mi è arrivata nessuna proposta, almeno per il momento”.

Era lo scorso novembre, a due mesi dall’ingresso dell’allora fidanzata, quando Gianluca fece il suo ingresso al GF Vip per chiedere alla sua ex Antonella una conferma del loro amore. All’epoca l’influencer, seppur con dispiacere, ammise di non essere più innamorata di lui e decise di proseguire la relazione con Donnamaria.

Adesso però la storia tra Antonella ed Edoardo sarebbe ormai giunta ad una svolta, non prima però di una possibile resa dei conti con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Il nuovo anno porterà con sé anche un nuovo concorrente dopo l’addio di Luca Salatino?