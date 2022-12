Notte particolarmente “infuocata” quella appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati (di nuovo) e l’aspirante trapper non è certo stato clemente con lei ed ha mimato pure uno schiaffo.

“Vieni a dormire qui, se vieni ti faccio vedere anche una cosetta”, ha commentato Donnamaria in modo volgare. La Fiordelisi si è spostata in sala trucco raggiunta da Edoardo che ha continuato a stuzzicarla mimando pure uno schiaffo finale:

Tanto ti consolerai molto presto, lo so come sei fatta, lo so già come farai, ti conosco. Sono falso eh? Perché sono falso? Dimmi un motivo per il quale sarei falso.

Antonella e Edoardo, in conclusione, non hanno nemmeno dormito insieme.

Stamattina Tavassi si è domandato come mai ad uno come Donnamaria potesse piacere Antonella Fiordelisi (aspetto fisico a parte):

Donnamaria ha esordito:

Non è solo una questione di attrazione fisica, io ci sto male. Con lei non c’ho mai capito niente ed ho visto cose sbagliate.

Poi ha aggiunto:

Lei ha degli atteggiamenti che dovrebbero non piacere, perché è una che entra in tutte le discussioni per fomentare il casino, non è una cosa che piace alle persone normali. Ma in più, lo fa con me. Atteggiamenti volti a farti rosicare, a farti vedere che lei sta bene e tu stai male, fa la scema in continuazione.

Vi garantisco che non c’è un giorno – o forse solo uno – che io sia stato con lei tranquillo o che non mi facesse tiri strani per farmi innervosire. Lo sanno tutti. A me, fuori da qua, una roba del genere non è mai capitata. A me non va di stare a fare la guerra tutti i giorni.

Lei ha dei cambi di personalità netti – che a quanto pare non dipendono esclusivamente dalla puntata – dove non guarda in faccia nessuno. Né me, né i parenti, né i genitori. Parte e fa delle cose bruttissime da vedere.