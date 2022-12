Nottata di litigi nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ci hanno regalato una serie di “siparietti” (e l’aspirante trapper si è spinto ben oltre).

Donnamaria mima il gesto dello schiaffo su Antonella

Personalmente non nutro chissà quale simpatia nei confronti di Antonella Fiordelisi ma, cercando di immedesimarmi in lei, come minimo sarebbe carino che la mia dolce metà mi supportasse.

Ed invece Donnamaria, di fronte agli altri concorrenti del GF Vip, spesso ridacchia delle battute contro Antonella e non perde occasione per screditarla.

Antonella potrebbe far perdere la pazienza da un santo, questo è ovvio, tuttavia, Edoardo (se la ama veramente) dovrebbe essere in grado (almeno lui) di comprendere gli aspetti intrinsechi del suo carattere.

Stare insieme e condividere una storia d’amore vuol dire strutturare dei “compromessi” caratteriali che ti portino a comprendere e capire chi hai di fronte, facendolo diventare il suo alleato numero uno.

La storia d’amore perfetta non esiste, ovvio. Ma personalmente (che sono una persona molto fortunata, l’ammetto), posso dirvi che in una relazione solida e costruttiva occorre disporre di alleanza, protezione, stima e rispetto.

Tutti sentimenti che sembrano mancare tra Donnamaria e Antonella, specie quando lui mima il gesto dello schiaffo come nel video a seguire.