Dopo le prime quattro “sfornate” di tormentoni bollenti, oggi 8 luglio la bella stagione ha ufficialmente inizio con le ultime canzoni dell’estate 2022 destinate a diventare le vere hit, scopriamole tutte compresa la maxi playlist finale con i 50 brani che potete salvare su Spotify.

Tormentoni estate 2022, tutte le canzoni uscite oggi 8 luglio

Oggi, venerdì 8 luglio, è uscita la nuova canzone di Tropico: “Contrabbando” è il singolo con Cesare Cremonini e Fabri Fibra. Spazio anche per la straordinaria musica di Arisa: il nuovo singolo “Tu mi perdición”. La cantante pubblica una canzone per la prima volta in spagnolo, che parla della passione d’amore e di come guarire.

Hit estate: la lista ufficiale delle 50 uscite per la tua playlist su Spotify