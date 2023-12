Mida è tra i cantanti più talentuosi e amati di Amici 23. Il suo inedito RossoFuoco è il brano più ascoltato ed ha superato anche il quotatissimo Holden. In queste ore è uscita un’altra notizia che lo riguarda con protagonista Ginevra Lamborghini.

Ed infatti, tra le collaborazioni di Mida c’è anche quella cosa la sorella di Elettra Lamborghini diventata famosa per il Grande Fratello e la sua recente partecipazione a Tale e Quale Show.

L’allievo di Amici 23, infatti, compare tra gli autori dell’ultimo singolo di Ginevra Lamborghini dal titolo “Isola Grattacielo” presente anche su Spotify dove risulta proprio il nome di Mida insieme a quello di Dalila Bizzini, Gianmarco Grande e Tommaso Santoni.



Recentemente intervistata dalla Gazzetta.it, Ginevra Lamborghini ha anche parlato del suo rapporto con la velocità:

Qual è stata la prima Lamborghini che ho guidato e quella che ho nel cuore? La risposta è una sola: la Countach. È la vettura del cuore e la prima che ho guidato. Devi sapere che mio nonno lasciò in regalo ai nipoti per i 18 anni un’auto ciascuno. A me toccò la Countach.

Ricordo che mio padre si presentò con la macchina infiocchettata: la provai con grande timore, è molto cattiva… A dire la verità io preferisco andare a piedi o in bicicletta. Non sono una sfegatata della guida, però confesso che quando guido ho il piede pesante. Se mi piace spingere? Lo faccio in automatico, non so perché. Devo darmi una calmata!