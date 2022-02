Mahmood e Blanco dopo la vittoria di Sanremo 2022 sono stati intervistati tra le pagine di Vanity Fair che gli ha dedicato una bella copertina (censurata da Instagram). La coppia di cantanti, tra una domanda e l’altra, ha fatto chiarezza pure sul loro rapporto personale.

Blanco, per esempio, ha svelato per quale motivo, sul palcoscenico del teatro Ariston, ad un certo punto dell’esibizione di “Brividi” strattonava sempre Mahmood e poi ha chiarito cosa c’è tra di loro:

È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompicoglion*. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione. In amore c’è Giulia, una persona a cui tengo tanto…

Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) ha quindi precisato che con Mahmood esiste solamente una bella amicizia e un forte rispetto.

Mia madre mi ha fatto a lungo anche da padre, sono cresciuto tanto con lei. Quella è la mia forza. Vedere come una persona sola può fare per due.

Mio padre? Continuo a farmi domande, ma non lo so, non so darmi risposte. Ora non lo sento da un po’. Magari lo sentirò più avanti, lo incontrerò. Ognuno nella vita ha i suoi problemi, i suoi traumi passati. È troppo facile parlare sempre male di qualcuno se poi non sai tutta la storia. E lo stesso credo valga con mio padre. A me piace tenermi neutro perché non sono nessuno per giudicare nessuno, cazzate ne facciamo tutti nella vita.