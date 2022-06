Frizioni tra Blanco e Mahmood? A quanto pare, nel dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits Live, giovedì scorso, i due cantanti di “Brividi” sarebbero stati particolarmente lontani l’uno dall’altro facendo notare una certa freddezza.

I due vincitori di Sanremo – sesti all’Eurovision – sono arrivati nel backstage a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro ma senza incrociarsi. – riporta Today – O forse senza volersi incrociare.

Ben Informati parlano di un Mahmood che si aggirava al telefono nella grande sala dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi sedersi in disparte aspettando il suo turno per salire sul palco.

Dalla parte opposta Blanco, che ha salutato colleghi e addetti ai lavori e si è divertito a guardare una partita di biliardino. Insomma, chi si aspettava di rivederli affiatati e complici come ci avevano abituato a Sanremo (non solo davanti alle telecamere) sarebbe rimasto molto deluso, raccogliendo nell’aria un gelo neanche troppo nascosto.