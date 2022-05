I Maneskin tornano all’Eurovision Song Contest 2022 nella serata finale in qualità di ospiti, dopo aver vinto la precedente edizione. Alla vigilia dell’evento non poteva mancare un messaggio rivolto a Mahmood e Blanco, i due cantanti che rappresenteranno l’Italia con la loro “Brividi”.

Il messaggio dei Maneskin per Mahmood e Blanco

Nel pomeriggio di ieri, i Maneskin sono intervenuti in collegamento da Torino su RTL 102.5 durante “The Flight” con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto. In quella occasione oltre a parlare dell’emozione di tornare sull’ambito palcoscenico che gli ha aperto le porte a livello mondiale, non è mancato un messaggio a Mahmood e Blanco ai quali hanno detto:

Spaccate tutto, portatela a casa!

Adesso i Maneskin si preparano a tornare in qualità di super ospiti presentando anche il loro ultimo singolo Supermodel prodotto da Max Martin. Riascoltando Zitti e Buoni, hanno ammesso, fa “un effetto strano”.

Thomas ha commentato infine come sarà tornare nel medesimo evento musicale che li ha visti protagonisti lo scorso anno, commentando: