Quando il gossip scarseggia, ecco che si torna a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e di una loro ipotetica crisi, o persino rottura nel peggiore dei casi. E così anche in queste settimane non sono mancate le notizie secondo le quali la coppia starebbe attraversando nuovamente un periodo difficile.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: cosa sta succedendo davvero

Le voci sulla presunta crisi tra Belen e Stefano si sono moltiplicate sempre di più negli ultimi giorni alimentate, come sempre, dal fatto che i due non fossero più così spesso insieme negli scatti social. Per alcuni sarebbe bastato questo per far esplodere il gossip su una loro presunta rottura.

A contribuire, seppur indirettamente, a mettere ulteriore carne al fuoco era stata la stessa Rodriguez, la quale aveva postato uno scatto dell’ultimo libro che stava leggendo, dal titolo certamente sospetto: “Gli amori difficili”. Anche questa volta, i malpensanti avevano creduto potesse essere una frecciatina rivolta al marito e papà del piccolo Santiago.

A smentire la crisi ci aveva già pensato il settimanale Nuovo, sul quale si leggeva di una fuga romantica in moto e poi una cena in un famoso ristorante di Milano. Un modo per staccare dai vari impegni lavorativi e genitoriali.

Nel frattempo però, con un gesto social è stata anche la mamma di Belen, Veronica Cozzani, a mettere a tacere le voci sul rapporto tra la figlia e l’ex ballerino. Sotto la foto della piccola Luna Marì, una fan aveva svelato di aver visto Belen e Santiago in aeroporto, augurandosi che fossero diretti a Napoli e proprio la madre della showgirl argentina aveva replicato con un cuore rosso, sinonimo di una conferma.

Proprio a Napoli c’è attualmente Stefano, per via di alcuni impegni lavorativi. E la presenza di Belen e del figlio nel capoluogo campano metterebbe a tacere – almeno per il momento – le troppe voci di crisi.