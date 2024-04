Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga svelano il sesso del bebè: maschio e femmina? La scelta del nome

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno vivendo un momento di indescrivibile felicità, dopo l’annuncio di stare per diventare genitori. La coppia, conosciuta nella spiatissima Casa del Grande Fratello, dopo aver deciso di andare a vivere insieme ha deciso di metter su famiglia con l’arrivo di un bebè.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano una bambina

Un amore incredibilmente solido, quello tra Rosalinda e Andrea, culminato con l’arrivo del loro primo figlio. I due ex Vipponi hanno deciso di condividere un altro emozionante momento della loro vita privata con i numerosi fan che da sempre li sostengono, svelando il sesso del bebè in arrivo.

Maschio o femmina? La Cannavò ed il compagno Zenga hanno scoperto nelle passate ore se sarà in arrivo un fiocco azzurro o rosa, come nella migliore tradizione.

Su Instagram la coppia ha condiviso un video:

It’s a…Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento unico.

In arrivo per gli Zengavò, una femminuccia! C’è chi lo immaginava e chi ci sperava molto. Proprio a Verissimo, tra l’altro, Andrea e Rosalinda avevano svelato anche la scelta del nome: entrambi puntavano, in caso di una bambina, a Dafne o Camilla. Quale avrà la meglio?