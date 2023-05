Emma cade (con classe) a Le Iene: con Belen Rodriguez la coppia in tv che non ti aspetti – VIDEO

La coppia in tv che non ti aspetti è quella formata da Emma Marrone e Belen Rodriguez a Le Iene. La cantante salentina aveva annunciato ieri la sua presenza nell’ultima puntata stagionale del programma di Italia 1, postando sui social gli scatti con la showgirl argentina.

Emma cade a Le Iene: Belen Rodriguez in suo soccorso

La puntata de Le Iene di ieri sera si è aperta proprio con Emma che ha cantato il suo ultimo singolo, Mezzo mondo. La cantante però è stata tradita dai suoi stessi tacchi, cadendo per ben due volte. A venirle in soccorso è stata prontamente Belen Rodriguez. Nella seconda caduta la Rodriguez le si è avvicinata senza riuscire a trattenere le risate e le ha posato le mani sulle spalle. Risata ricambiata dalla stessa Emma che ha posato le sue di mani, su quelle della conduttrice.

La loro presenza insieme in tv e la reazione di Belen hanno confermato come due donne, un tempo rivali (in amore) possano essere l’esempio di forza, intelligenza ed empatia, indipendentemente dal loro passato e dal gossip che lo ha caratterizzato. L’abbraccio finale tra le due ne è stata l’ulteriore conferma.

“Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”, ha commentato Belen dopo l’esibizione. “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”, ha replicato Emma, ribadendolo anche in un successivo tweet.

Intanto proprio su Twitter sono stati in tanti a credere che la coppia Emma-Belen potrebbe rappresentare la vera novità della prossima stagione televisiva. Perché no?