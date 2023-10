Belen Rodriguez mostra Elio Lorenzoni in déshabillé: weekend di coppia in montagna – VIDEO

Weekend in montagna per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Dopo il silenzio social e le preoccupazioni che hanno scatenato le ultime indiscrezioni sul suo conto, la showgirl argentina è tornata ufficialmente sui social e soprattutto a sorridere. Non è chiaro perché abbia scelto di prendersi del tempo per sé, ma evidentemente era quello che le serviva dopo l’ultimo delicato periodo.

Belen Rodriguez mostra Elio Lorenzoni in déshabillé

In questo momento Belen ed Elio sono insieme in montagna, apparentemente da soli. La Rodriguez ha voluto condividere con i suoi follower alcuni video tratti proprio dalla loro vacanza romantica e in particolare ha mostrato, casualmente o meno, il suo nuovo compagno in déshabillé.

Dal video in apertura di articolo è possibile vedere il bellissimo paesaggio che ha accolto la coppia e la meravigliosa casa. Nel momento in cui l’argentina riprendeva, però, Lorenzoni evidentemente ci accingeva a fare un bagno rilassante (o forse lo aveva appena concluso).

Belen è apparsa divertita dalla piccola gaffe, ma ha deciso comunque di postarla e condividere i suoi sorrisi con i follower ai quali nelle passate ore ha ammesso di aver sentito la mancanza. Poco alla volta la conduttrice e showgirl sta ritrovando la sua serenità? Noi glielo auguriamo di cuore.