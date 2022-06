Rhove, classe 2001, da qualche tempo ha conquistato la scena rap e dopo tanta attesa e vari slittamenti, nelle passate settimane finalmente ha pubblicato il suo primo EP di debutto, “Provinciale” dopo la hit “Shakerando”, già doppio Disco di Platino e per settimane in cima alla classifica di Spotify. Per lui però, al secolo Samuel Roveda, la partecipazione a Battiti Live sarà destinata ad essere tutt’altro che memorabile.

Battiti Live finisce male per Rhove: cosa è successo

Venerdì e sabato scorsi si sono compiute le prime registrazioni di Battiti Live, in diretta da Bari. Tra i presenti anche Rhove, il cui video nelle ultime ore è diventato virale per un fatto preciso.

A riportare l’accaduto è stato il portale Webboh, che ha sottolineato il contenuto scritto sulla clip:

POV: durante Battiti Live un amico di Rhove si butta addosso a te, il tuo ragazzo e la tua amica e per poco non vi uccide. In più siamo stati costretti ad andarcene, rovinandoci la serata.

Più esplicita la descrizione su TikTok, in cui ci si rivolge direttamente a Rhove:

Rhove avvisa il tuo caro amico che nel giro di poco gli arriva una bella denuncia.

Webboh ha quindi deciso di contattare la ragazza protagonista insieme ai due amici dell’accaduto:

L’amico di Rhove si è lanciato dal palco, a distanza di circa 4 metri. Ha fatto un volo ed è caduto sopra di noi. Ci siamo fatti male. Io stavo stordita e non capivo più niente e la prima cosa che vedo è l’amico scappare e la telecamera che ci sta riprendendo. Poi mi sono girata e ho visto il mio ragazzo. Qualcuno dello staff si è avvicinato a me e alla mia amica. La sicurezza ci ha fatto uscire senza chiederci come stavamo. Hanno medicato solo il mio ragazzo. L’ho ritrovato fuori, dopo che l’ho chiamato. Siamo andati il giorno dopo in ospedale. Io e la mia amica abbiamo una contrattura e contusione, lei al collo e io alla spalla e al polso. Il mio fidanzato ha un occhio gonfio e un taglio sotto lo zigomo. Rhove e il suo amico non ci hanno contattato. Adesso lo denunciamo: spero non capiti più una cosa del genere. Avrebbe potuto mettere in pericolo non solo noi, ma anche se stesso e anche il pubblico, creando un’onda d’urto e creando il panico. Ci spiace che nessuno, nemmeno Radio Norba e Battiti Live ci abbiano chiesto scusa.

Il video diventato virale (ma intanto sparito da TikTok) è stato visto dallo stesso Rhove che ha commentato ironicamente: “Non erano pronti”, ignaro forse delle conseguenze. A quel punto i tre ragazzi avrebbero deciso di denunciare l’amico del rapper:

La replica del rapper

Nelle passate ore, intanto, il rapper ha deciso di replicare, a suo modo, minimizzando in qualche modo l’accaduto e continuando a postare il video in oggetto: