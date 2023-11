Ballando con le Stelle, ex giudice arrestato a Madrid: le gravi accuse a carico di Rafael Amargo

Un ex giudice di Ballando con le Stelle è finito nei guai. Nella giornata di ieri, 3 novembre, Rafael Amargo, noto ballerino di flamenco, è stato arrestato a Madrid. La sua popolarità in Italia è dovuta alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle nei panni di giurato ma anche come concorrente di Pechino Express nel 2017. Le accuse a suo carico sono gravissime.

Ballando con le Stelle, ex giudice arrestato a Madrid: i motivi

Secondo quanto trapelato, l’ex giudice di Ballando con le Stelle, Rafael Amargo, sarebbe accusato di traffico di droga e dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Soto del Real. Il processo a suo carico è fissato al prossimo 8 aprile ma nel frattempo avrebbe anche violato diverse volte l’obbligo di firma.

Cosa rischia adesso Amargo? Il ballerino rischia ben 9 anni di carcere con l’accusa di aver spacciato droga nella sua casa di Madrid. Sebbene Amargo si sia sempre dichiarato innocente, il primo dicembre del 2020 fu portato via dalla polizia durante le prove del suo ultimo spettacolo teatrale. Con lui, anche il produttore e la compagna, entrambi coinvolti nella vicenda.

In quell’occasione, durante la perquisizione furono rinvenuti 100 grammi di metanfetamine, 40 grammi di ketamina, tre bottiglie di popper e 6mila euro in contanti. La compagna ammise di aver venduto sostanze stupefacenti destinate solo a conoscenti e ad un numero ridotto, ma secondo le indagini “l’attività si era ampliata”.

Nel talent ballerino di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, il ballerino partecipò in qualità di giudice per due edizioni consecutive, la nona e la decima, al fianco di Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Nel 2017 invece prese parte all’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, Pechino Express, in coppia con Olfo, nipote di Miguel Bosè.