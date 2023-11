Nuovo piccolo intoppo a Ballando con le Stelle 2023. L’annunciata ballerina per una notte della prossima puntata ha dato forzatamente forfait a causa di problemi di salute (stagionali). Ad annunciare la presenza di Edwige Fenech era stato Guillermo Mariotto nel corso della puntata di Domenica In. Un’anteprima che però sarebbe risultata del tutto bruciata.

Ballando con le Stelle, salta la ballerina per una notte: chi la sostituirà

Non sarà Edwige Fenech la prossima ballerina per una notte di Ballando con le Stelle 2023. L’attrice, infatti, sarà assente a causa di un’influenza che l’ha colta prima della puntata di domani. Milly Carlucci, abituata ai cambi di programma dell’ultimo minuto, è corsa subito ai ripari ed a La Vita in Diretta ha annunciato una sorpresa per i suoi spettatori.

L’assenza dell’attrice per problemi di salute ha certamente creato un vuoto, dal momento che si era pensato di ricordare i film in cui lei e Lino Banfi, concorrente dell’edizione, recitavano insieme ripercorrendo un pezzo di storia del cinema italiano.

Tuttavia, la Fenech sarà ben presto rimpiazzata da ben due amatissimi e giovani colleghi. Si tratta di Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, protagonisti della fiction di successo Blanca, in onda sulla prima rete Rai. I due attori molto probabilmente si cimenteranno in un ballo insieme il cui voto della giuria servirà da tesoretto per gli altri concorrenti in gara.