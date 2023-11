Tu si que vales, stoccata a Ballando con le Stelle nel nuovo promo?

La sfida del sabato sera, da qualche settimana a questa parte è tutta tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Da una parte Milly Carlucci ed il suo grande carrozzone fatto di concorrenti che si scoprono ballerini, danzatori professionisti e giurati più o meno severi. Dall’altra Maria De Filippi e la sua squadra vincente alla quale da quest’anno si è aggiunta anche Lucianina Littizzetto.

Da quando ha preso il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, Tu si que vales ha sempre avuto la meglio nella sfida degli ascolti, dimostrando di non temere affatto un rivale comunque molto forte.

Adesso però, Mediaset ha lanciato un nuovo promo per la prossima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 e secondo più di qualcuno, sembrerebbe contenere una vera e propria frecciatina proprio a Ballando. Sarà così?

Nel dettaglio, nel promo in rotazione in queste ore si sentono i giurati esclamare: “Noi temiamo qualcuno? Nessuno! Nessuno!”. Che sia una frecciatina a Milly Carlucci ed al pubblico del suo show?

Che sia una piccola stoccata o una mera casualità, i dati parlano chiaro e dimostrano che davvero Maria De Filippi non deve temere rivali. In più occasioni si è parlato di una sorta di antipatia tra le due conduttrici.

Era stata Milly Carlucci a smentire categoricamente le indiscrezioni in occasione della finale della precedente edizione di Ballando con le Stelle, spiegando al Corriere della Sera:

Il sabato sera è la serata per andare a ballare, fa parte del costume nazionale, quindi è la scelta migliore. Poi certo è la serata di spolvero, con le reti che mettono il loro abito migliore, quindi non ci possiamo lamentare se Canale 5 punta sui suoi prodotti più forti. Questo dualismo ha alimentato un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente. Anzi spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inimicizia mortale, che però fa bene al programma, interessa alla stampa e al pubblico, per il motivo di cui sopra: questa ricerca del dualismo, del campanile, ce l’abbiamo nel dna.