Natalia Titova, ex professoressa di danza di Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi, intervistata tra le pagine di Novella 2000 ha criticato il talent show ideato dalla Queen della televisione italiana.

Devo dire che Amici non mi ha soddisfatta: io lì non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti. Perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore.

Amici di Maria è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano molto bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo.