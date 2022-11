Il bacio tra Daniele e Wilma non è come sembra: la richiesta di Antonino (e la felicità di Patrizia) – VIDEO

Dopo aver sconfitto il Covid, Wilma Goich e gli altri Vipponi (tranne uno) hanno fatto ritorno in Casa e la cantante si è finalmente ricongiunta a Daniele Dal Moro. Un ritorno alle origini che ha scatenato bonariamente l’ironia sui social. La donna, infatti, prima dell’isolamento aveva ammesso di avere un debole per l’ex tronista.

Il bacio tra Daniele e Wilma: tutta la verità

Nel frattempo nelle ultime ore sta circolando sui social il video di un bacio sulle labbra tra Daniele e Wilma che i due Vipponi si sarebbero scambiati nel segreto del confessionale. Un bacio sulle labbra per qualcuno ritenuto discutibile. Ma la verità non è esattamente quella che appare dal breve filmato.

Per comprendere pienamente la natura di quel bacio occorrerebbe vedere l’intero video – e non la parte appositamente tagliata – nel quale, nell’inquadratura, si nota non solo la presenza di Daniele e Wilma ma anche di Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Sul divanetto del confessionale sono infatti in quattro ed il bacio tra Wilma e Daniele sarebbe scattato poichè incalzati proprio da Antonino. Nel dettaglio, l’ex di Belen avrebbe invitato l’amico a dare un bacio alle donne al loro fianco per ringraziarle ed esprimere la loro riconoscenza e la loro mancanza.

Insomma, non proprio un bacio voluto bensì un semplice “gioco” del quale a goderne realmente alla fine sembra essere stata proprio Patrizia Rossetti!

Antonino e Daniele che danno un bacio a stampo rispettivamente a Patrizia e Wilma. No vabbè 😂#gfvip pic.twitter.com/VDZ9TXJDkM — simona (@Simo_Val) November 24, 2022

Alle pecore che stanno condividendo il bacio tra Daniele e Wilma, scrivendo di tutto 😎e senza avere visto il video per intero (bacio voluto da Antonino) … Tanto per bilanciare le cose.

(E ancora Daniele non sapeva delle cose dette da Patrizia 🤣 e non viste da lui)#gfvip https://t.co/piMac65fUz pic.twitter.com/zMUh5oXb8U — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) November 24, 2022