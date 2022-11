Wilma Goich ha perso la testa per Daniele Dal Moro: “E’ accaduto dalle prime serate”

Wilma Goich a 77 anni si è presa una bella cotta per un ragazzo molto più giovane di lei. Il fortunato è Daniele Dal Moro, e la confessione fatta al GF Vip ha già scatenato inevitabilmente l’ironia del web. A quasi due mesi dall’inizio della settima edizione del reality, giunge come un fulmine a ciel sereno una dinamica del tutto inattesa.

Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro

Mentre Elenoire Ferruzzi attende l’uscita di Daniele dal GF Vip per poter proseguire fuori quanto iniziato nella spiatissima Casa, Wilma ne approfitta per aprirsi e confessare la sua clamorosa cotta per il ragazzo.

Un sentimento e delle sensazioni che la cantante ha ammesso di non provare da vent’anni. Durante una conversazione con la new entry Sarah Altobello, la Goich si è lasciata andare a delle confidenze, riconoscendo però i limiti:

Però c’è un abisso… Il problema è che io sono vergognosa, vogliamo metterle in conto queste cose? In vent’anni fuori non ho mai trovato questa collimazione. E’ accaduto sin dalle primissime serate.

Sia Wilma che Daniele, inoltre, avrebbero detto in confessionale lo stesso pensiero senza tuttavia saperlo, ovvero: “Se io avessi avuto meno anni e lui di più noi staremmo già insieme”.

