Oriana è un fiume in piena. Dopo ieri sera la venezuelana è letteralmente inarrestabile e dopo il post puntata turbolento nel quale se l’è presa anche con Antonino, ha deciso di vuotare il sacco proprio su quest’ultimo. Nella giornata di oggi, mentre parlava con Giaele e Nicole ha fatto delle rivelazioni su Spinalbese molto pesanti, tanto da far scattare la censura del GF Vip.

“Antonino aveva il telefono”, Oriana svela tutto

Secondo Oriana, infatti, Antonino le avrebbe confidato di avere avuto un telefono con il quale si sarebbe tenuto informato sui fatti interni alla Casa del GF Vip, durante la sua uscita per dei controlli medici.

L’ultimo dell’anno, come ricorderemo, l’ex di Belen Rodriguez lasciò la spiatissima Casa e fu trasferito in ospedale per alcuni controlli. Successivamente trascorse una settimana in albergo in quarantena, per poi fare ritorno 15 giorni dopo nella dimora di Cinecittà. In quel frangente, secondo le parole di Oriana, Antonino avrebbe avuto a disposizione un telefono. Ecco le parole della Vippona:

Non poteva vedere niente perché era fuori, in quarantena, e in ospedale, lui non può vedere. Non ha visto niente in nessuna clip, non è vero. Io mi ricordo di tutto, quindi come lui ha detto e ammesso di avere il telefono, ok? Che lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono! Adesso lo dico, non me ne frega niente! E l’ha detto a tante persone di questa Casa, solo che sono tutti amici suoi, ma dopo parlano…

La Marzoli ha continuato a parlare con le due Vippone smascherando Antonino ma è stata successivamente censurata dal GF Vip.

Per gli amici di Twitter, tuttavia, non avrebbe detto nulla di nuovo, dal momento che la gran parte aveva sospettato che Spinalbese potesse avere avuto con sé il cellulare.

La censura su Oriana che sputtana Antonino e il cellulare che ha usato mentre era in ospedale e in quarantena#oriele #orianistas pic.twitter.com/KhF7YwW9um — ajh (@ajh33316543) February 7, 2023