L’ingresso di Martina Nasoni ha rimesso in discussione il rapporto nascente tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la “non” coppia più amata del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta, la venezuelana ha perso la corona con uno sbrocco a favore di camera.

Oriana ha preso a calci l’armadio, preoccupandosi della telecamera puntata addosso, ha “sbroccato” in spagnolo (e nessuno le dice niente quando lo parla con Onestini), fatto il dito medio ad Antonino che si stava occupando di un argomento non suo e accusato Dal Moro di essere problematico.

La discussione è andata avanti per ore e personalmente credo che la differenza maggiore tra Daniele e Oriana sia proprio la profondità d’animo.

Dal Moro ha un immenso mondo dentro, fatto di paure ed accadimenti dolorosi che andrebbero rispettati e trattati con le pinze.

Oriana, nonostante la simpatia e il suo essere vulcanica, ha un atteggiamento più superficiale e non scava nelle cose limitandosi a navigare a vista.

Dubito che, fuori dal GF Vip, tra di loro possa mai nascere qualcosa (ma sono sempre disposta a cambiare idea qualora i fatti dovessero smentirmi).

Inutile dirvi che i social fanno tutti il tifo per lei.

Oriana: “Uno ci prova a farti cambiare idea ma se tutti i giorni io sento sempre questo, io mi sento spenta, sono così frustrata che non ce la faccio più… Io mi sono spenta, non sono così e non mi va di stare così” 😭💔 #oriele pic.twitter.com/IhP2ZuH5U0

— sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 7, 2023