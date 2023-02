Martina Nasoni, chi è: ex fidanzata Daniele Dal Moro e malattia, la “Ragazza con il cuore di latta” di Irama

Martina Nasoni si prepara a rivivere le emozioni del Grande Fratello, entrando nella Casa del GF Vip 7, a distanza di quattro anni dalla sua vittoria nella sedicesima edizione del reality in versione classica. Lei è, infatti, l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, conosciuto proprio nella spiatissima Casa di Cinecittà.

Chi è Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro: carriera e malattia

Ma chi è Martina Nasoni? Classe 1998, nata a Terni, in Umbria, è una modella ed influencer. Dopo un diploma al liceo Artistico della sua città, la giovane ha cercato di sfondare nel mondo dello spettacolo e nel 2016 ha partecipato con successo a Miss Umbria, provando poi ad iscriversi a Miss Italia.

Più fortunata però si è rivelata la sua esperienza al Grande Fratello 16, dove si è classificata prima, vincendo l’edizione condotta da Barbara d’Urso.

Tutta la sua forza risiede proprio nella sua anima fragile. Martina, infatti, deve fare i conti con la malattia, una malformazione cardiaca congenita ereditata dalla madre.

E proprio a lei è dedicata/ispirata la famosa canzone di Irama dal titolo “La ragazza con il cuore di latta”. L’artista aveva raccontato in merito: “La canzone nasce in Salento: ero un po’ disperso in giro con il mio musicista e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il pacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al suo battito naturale”.

Al GF 16 la Nasoni aveva spiegato quanto fosse stato “Bellissimo sentire (certe cose che mi riguardano, ndr) sul palco di Sanremo. La voglia di vivere non me la toglie nessuno”.

Rispetto alla conoscenza con Daniele Dal Moro, i due si sono conosciuti proprio nella spiatissima Casa ma la loro storia è durata pochi mesi. Ad oggi sarebbero comunque grandi amici e si stimerebbero a vicenda.