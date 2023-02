Aereo per gli Oriele, la reazione di Daniele spiazza: Oriana interviene – VIDEO

Gli Oriele, a quanto pare, non esistono più. La conferma è giunta oggi, in occasione del nuovo aereo giunto sopra la Casa del GF Vip ed indirizzato proprio a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La reazione dell’ex tronista la dice lunga su ciò che pensa della ‘coppia’.

Aereo per gli Oriele, Daniele indifferente

I fan continuano a supportare la ship degli Oriele, ma la posizione di Daniele sarebbe ormai chiara, dal momento che avrebbe preso in maniera esplicita le distanze dalla venezuelana.

Nonostante questo però, i sostenitori degli Oriele hanno deciso di organizzare un aereo per i loro due beniamini, con un messaggio a loro indirizzato: “Together without fear, Oriele con voi”.

La reazione di Daniele non è passata inosservata e, se Oriana ha subito ringraziato, sorridendo contenta, Dal Moro ha avuto un atteggiamento di totale distacco, limitandosi a ironizzare con un commento: “Passatemi una fionda”.

La Marzoli a quel punto, rivolgendosi a Daniele, lo ha incalzato a mandare almeno un messaggio ai loro sostenitori: “Ma spiegagli che non c’è più un insieme, così non ti mandano più aerei insieme. Ma è carino, io sono la prima che ringrazia. Grazie comunque per il pensiero”, ha ribadito.

A questo punto, il mio personale consiglio per i fan degli Oriele è quello di risparmiare i propri soldini per aerei a quanto pare poco graditi (o graditi solo a metà), alla luce della reazione avuta dal Vippone.