Daniele Dal Moro non “cerca una così”, queste le sue parole nella Casa del Grande Fratello Vip parlando con Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi del suo particolare rapporto con Oriana Marzoli.

Ad aprire le danze ci ha pensato Antonella Fiordelisi, così come riportano le colleghe di IsaeChia.it. Proprio l’influencer, si è interrogata sulle priorità di Oriana che, a sua detta, riguarderebbero trucco ed estetica:

Ma poi delle cose che riguardano la persona in base all’estetica. Sono discorsi che a me non appartengono. Io le amiche me le scelgo per come sono fatte e anche come dico io. Anche un po’ il fidanzato, no?

Sembrava anche che a lei piacesse Luca, lo cercava. Edoardo mi guarda e fa “va beh ma si vede che le piace Luca”. E io “eh ma lei dice che le piace Daniele Dal Moro”.

Se lei cambiasse per te, tu ci staresti? Io vedo che comunque a te piace. Non ti viene voglia di avvicinarti perché vedi queste cose. Però non posso dare la colpa a lei, la colpa è vostra se poi voi vi avvicinate e fate. Se tu ti avvicini e poi dopo c’è questa attrazione fisica e ci sta.

Poi tu ti allontani perché non ti piacciono alcuni lati del carattere, lei poi potrà dire che tu la respingi. Che poi lei sta male per questa cosa e a te non interessa e la prendi in giro. Quando io le parlavo, lei mi diceva che le piaceva. Poi si mise a piangere in puntata. Quando però dopo si mise e a ridere e a scherzare dopo la puntata dopo 10 minuti ho detto “allora aveva ragione Sonia”.