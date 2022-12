Francesca Cipriani, ospite di Casa Chi insieme al marito Alessandro Rossi, ha parlato di Antonino Spinalbese, svelando cosa ne pensa del concorrente più discusso del Grande Fratello Vip.

“Antonino è un narcisista”, Francesca Cipriani smonta l’ex di Belen

Antonino non mi sta piacendo assolutamente ed anche nei confronti di Oriana e le donne in generale. Lui è molto narcisista e non gli interessa nessuno, nemmeno Ginevra. E’ concentrato solo su se stesso. Lui fa l’uomo che deve conquistare per forza tutte le donne ma è innamorato solamente di se stesso, si vede.

Anche Alessandro Rossi ha svelato il suo punto di vista sull’ex di Belen:

Non mi piace Antonino Spinalbese perché fa troppo lo sborone. Non è che perché sei stato con Belen Rodriguez devi dire ad Oriana che vuoi la Ferrari e non vuoi il Porsche, ma chi sei? Non sei nessuno.

La Cipriani ha anche svelato di essere molto contenta di aver partecipato alla scorsa edizoone:

Guardando questa edizione e tornando indietro di un anno, nel mio GF Vip c’era più bontà e buonsenso e sono contenta di aver partecipato a quella edizione. Quest’anno ci sono stati dei comportamenti che io avrei sofferto e fatto un casino lì dentro.