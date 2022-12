Samara Tramontana ha fatto una sorpresa a George Ciupilan durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Nel corso di Casa Pipol, la tiktoker ha nuovamente confermato di non aver mai tradito l’ex volto de Il Collegio.

Samara Tramontana verso il GF Vip? La smentita sulle corna a George

“Se non fossi fidanzata, non so dire se vorrei riprovarci. George è cambiato in positivo. Non saprei dire sì o no”, ha esordito. Poi ha smentito la collega tiktoker Giulia Paglianiti che ha parlato di “corna” tra di loro:

Lei non sa nulla della mia vita, ci siamo viste solo una volta in discoteca. Non ho mai tradito George, ci siamo lasciati per altri motivi. Mi ha dato fastidio che le persone abbiano creduto a questa affermazione senza niente di base. Lei rosica, si è sempre messa in mezzo a tutti i tipi di gossip, ogni dinamica lei c’era. Questo può fare.

Infine, sembrerebbe molto propensa ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, magari dopo le vacanze di Natale:

Se mi dovessero chiedere di entrare al Grande Fratello Vip? Al momento preferisco non rispondere a questa domanda.

Secondo Silvia Provvedi la tiktoker entrerà dopo le vacanze natalizie: sarà davvero così?