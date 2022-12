Samara Tramontana nel corso di Casa Pipol ha parlato della sua storia con George Ciupilan e Gabriele Parpiglia ha svelato, in qualità di autore, come funzionano le sorprese ai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Perché Samara era lì? Funziona così e ve la spiego da autore dentro la macchina. Quando i concorrenti entrano nella Casa del GF Vip stilano delle liste. La prima è dedicata alle persone che hanno nel cuore.

Poi ci sono dei nomi che non vorrebbero mai vedere perché li hanno segnati. Nella scheda di George Samara era tra le persone che non voleva vedere perché i due, dopo un anno, non si sono più visti.

Il Grande Fratello Vip ha invitato Samara perché magari in un confessionale George ha tirato fuori il suo nome. A quel punto il GF fa partire l’invito e lei ha accettato perché si è resa conto di certe cose… è questa la tecnica.

Abbiamo visto cose ben peggiori, tipo Antonino che è stato con tre ragazze differenti e passa per fig*. Poi c’è l’ignoranza di chi non conosce il meccanismo e si inventa storie.