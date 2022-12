Samara Tramontana e George Ciupilan fanno parte della Stardust House, una villa per creator che forma il loro percorso con corsi ad hoc ed iniziative interessanti.

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, il popolo dei social ha “indagato” sul passato di Samara e George che, nonostante siano stati insieme quasi un anno, durante quel periodo avevano preferito non dire molto della loro frequentazione.

Tra le indiscrezioni, durante il faccia a faccia in diretta è saltato fuori un ipotetico tradimento di Samara che la tiktoker ha smentito con forza (nonostante la faccia dubbiosa di George).

Ciupilan nella notte ha svelato di provare ancora qualcosa per la sua ex ma lei è fidanzata da quasi un anno.

Nel frattempo, facendo un salto temporale di alcuni mesi (per l’esattezza marzo), scopriamo una lite tra la tiktoker Lady Giorgia e la stessa Samara.

Questa discussione social ha rivelato dettagli decisamente croccanti.

Lady Giorgia, infatti, è proprio l’ex fidanzata di Christian Daloi, attuale ragazzo di Samara Tramontana.

Secondo Giorgia, proprio Samara sarebbe finita a letto con il suo ex un mese dopo dalla loro rottura (e tradendo la sua fiducia):

Ho deciso di parlare, di raccontare una storia che mi ha toccato in prima persona e ha toccato tanti miei amici. Mi sono sentita in dovere di fare qualcosa in quanto nessuno ha potuto far niente perché sennò si andava contro a conseguenze penali. Mi sono rotta della falsità che c’è sul web, e mi sono rotta di essere costretta a stare in silenzio. Ho detto basta: io parlo per giustizia nei confronti dei miei amici, della mia amica e poi anche di me.

C’è una ragazza che si è passata non mi ricordo bene quanti, penso sette, ragazzi della stessa casa tra cui il mio ex e un ex di una mia cara amica. Era tra l’altro una mia amica. Quando mi sono lasciata mi sono confidata con lei in lacrime, e un mese dopo era sul letto del mio ex. Un mese prima ancora stava sul letto del tipo con cui stava la mia amica. Non mi venire a dire che ti innamori di sette ragazzi amici tra di loro e tutti conviventi. Esistono dei limiti, esiste il rispetto, né per me, né per la mia amica, né per tutti gli altri che sono venuti prima.