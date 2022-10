Antonella Fiordelisi ha un fidanzato fuori dalla Casa del GF Vip? Al momento si sarebbe aperto un piccolo giallo in merito. Mentre circola la fake news su una presunta frecciatina da parte del ragazzo che fino a prima dell’ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà stava con Antonella (la foto in questione risale tuttavia allo scorso aprile, come abbiamo osservato su Twitter), spunta un’ipotesi: la Fiordelisi starebbe mettendo in atto una strategia?

Antonella Fiordelisi e Nikita: i fidanzati fuori dalla Casa del GF Vip?

A parlare del fidanzato (o ex?) di Antonella Fiordelisi è stata anche Deianira Marzano, ospite di Casa Pipol nell’ultimo appuntamento:

Io sapevo che la Fiordelisi era fidanzata con questo Gianluca e non ho mai saputo che si erano lasciati, anche perchè quando io scrissi una cosa su Antonella lui la difese anche e si innervosì. Ad un certo punto questo uomo è sparito, nel senso che l’ho visto anche lavorare sui social ma è come se non esistesse più, non la nomina.

Ad aggiungere un ulteriore retroscena ci ha pensato anche Gabriele Parpiglia che ha parlato di un’altra concorrente del GF Vip:

Nikita si è presentata come single al GF Vip, peccato che prima di entrare ha preteso che le venisse dato il telefono con una certa urgenza. E’ stato chiesto a chi dovesse chiamare. Le è stato dato il telefono ed ha fatto una videochiamata con il fidanzato che io conosco, che è di Milano, hanno scelto di fare entrare lei in questo percorso da single, infatti non avrà alcun flirt. E lui ha detto ‘io preferisco stare fuori perchè faccio l’imprenditore’. Non vorrei che la Fiordelisi avesse adottato la stessa tattica come la Fico lo scorso anno.

“Secondo me Gianluca ha avuto le direttive da lei di stare in silenzio”, ha commentato ancora Deianira. “Come il fidanzato di Nikita, ci può stare”, le ha fatto eco Parpiglia.

Potrebbe quindi essere una strategia? A sostegno di ciò il fatto che Antonella sia restia ad un avvicinamento di Edoardo Donnamaria.