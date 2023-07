Anticipazioni quarta puntata Temptation Island 2023 del 17 luglio e come rivedere la terza puntata in streaming

La terza puntata di Temptation Island andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5 è stata ricca di emozioni e colpi di scena, sebbene alcuni di essi siano stati solo annunciati dal conduttore Filippo Bisciglia. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata in programma per lunedì 17 luglio?

Anticipazioni quarta puntata Temptation Island 2023 del 17 luglio

Superato il giro di boa, Temptation Island 2023 si avvia velocemente verso la sua quarta puntata. Il nuovo appuntamento, tuttavia, almeno sulla carta per il momento si preannuncia meno avvincente del previsto. Cosa vedremo la prossima settimana? A svelarci qualche piccolo spoiler ci ha pensato Bisciglia in chiusura della terza puntata:

La settimana prossima scoprirete l’evoluzione del viaggio nei sentimenti di Ale e Federico, che ci riserveranno ancora dei colpi di scena.

A questo punto abbiamo visto Alessia fare una particolare richiesta, dopo che il fidanzato Federico ha rifiutato il suo falò di confronto immediato:

Io ti chiederei, se possibile, che lui non veda più niente di quello che succede qui. Si facesse il suo percorso, che io mi farò il mio.

Ma non è tutto: a pochi giorni dal falò di confronto di Gabriela e Giuseppe succederà qualcosa di inaspettato che lo stesso Bisciglia ha annunciato proprio dopo il confronto tra i due ormai ex (per il momento) fidanzati.

E naturalmente continueremo a seguire il racconto delle altre coppie, nella speranza che possano trovare le risposte che stanno cercando sulle relative storie d’amore.

Come sempre, per poter recuperare la precedente puntata e nel dettaglio il terzo appuntamento con il reality di Canale 5, sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity o Witty Tv per poterla visionare in streaming on demand.