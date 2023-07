Una delle coppie protagoniste della terza puntata di Temptation Island è stata quella formata da Giuseppe e Gabriela. Lui si è avvicinato sempre di più alla single Roberta, ed agli amici del villaggio ha confidato che se non ci fossero state le telecamere probabilmente sarebbe andato oltre. Lei, di confronto, avrebbe scambiato dei baci con il tentatore Fouad.

Giuseppe e Gabriela dopo Temptation Island: cosa è successo?

Alla vista di alcuni atteggiamenti “compromettenti”, il fidanzato Giuseppe sarebbe andato su tutte le furie e nella puntata di ieri di Temptation Island ha chiesto il falò di confronto immediato. I due hanno dato vita ad un confronto in cui ad uscirne con le ossa rotte sarebbe stato proprio Giuseppe, incalzato più volte dal padrone di casa.

Alla fine del lungo confronto, condito dai video della loro esperienza a Temptation, la coppia ha deciso di uscire separata dal programma, sebbene lui abbia ammesso di amare ancora la fidanzata e lei, di contro, abbia detto di stare “morendo dentro”.

Filippo Bisciglia, tuttavia, poco dopo la fine del falò di confronto ha voluto mettere gli spettatori in guardia: c’è qualcosa di molto importante che noi spettatori non sappiamo, poiché “Non è finito qui il viaggio nei sentimenti per questi due ragazzi, presto sapremo quello che è accaduto dopo il falò di confronto”, ha fatto sapere il conduttore.

A pochi giorni dal falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe, infatti, sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato che presto apprenderemo. Ma nonostante l’attesa, i rumors non mancano.

A riferirli sono i colleghi di Biccy.it che hanno ripreso due indiscrezioni sulla coppia di Temptation Island, resi noti da due esperti di gossip. Deianira Marzano aveva raccolto la segnalazione di una sua follower: “I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui”. Un simile commento era giunto anche da Alessandro Rosica, alias Investigatore social: “Lei è falsa, non sa nemmeno recitare a questo punti. Uscita insieme a lui e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”.