Falò Gabriela e Giuseppe, Temptation Island: la coppia è uscita insieme?

Falò Gabriela e Giuseppe: sono usciti insieme da Temptation Island? Il fidanzato ha chiesto il confronto con la sua dolce metà, trovandosi faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia.

Chiusa in camera con Fouad lontani dalle telecamere, Gabriela si è lasciata andare con il single scambiando con lui degli appassionati baci che gli audio del programma hanno percepito.

“Mi viene da vomitare”, ha commentato Giuseppe sconvolto dall’accaduto. “Che ci sto a fare qui?”, si è sfogato. “Voglio il falò di confronto immediato”, ha aggiunto.

Giuseppe ha confessato di amare ancora la sua fidanzata ma di non riuscire a perdonarla:

Gabriela ha deciso di uscire senza Giuseppe:

Dopo il falò l’American Boy è scoppiato in lacrime:

Spero che esca e ci rifletta ma da come l’ho vista… lasciami in un altro modo ma non così.

Anche la sua dolce metà è stata ripresa in lacrime:

Io sto malissimo, sto morendo dentro… andrei ad abbracciarlo ma non posso farlo per me stessa, non me lo merito.