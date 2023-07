Chi è Lollo Di Curzio, tentatore di Temptation Island: vicino ad Alessia, in passato flirt con un volto noto

Si chiama Lollo Di Curzio, all’anagrafe Lorenzo, ed è uno dei tentatori protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island, in onda questa sera con la sua terza puntata. Il single, nei primi due appuntamenti lo abbiamo visto particolarmente vicino alla fidanzata Alessia, che fa coppia con Federico. Ma chi è Lollo e con chi è stato in passato?

Chi è Lollo Di Curzio, il tentatore di Temptation Island vicino ad Alessia

Il tentatore Lollo Di Curzio ha 27 anni e di mestiere si divide tra il ruolo di calciatore e quello di tassista insieme a suo padre. Un modo per conciliare alla perfezione lavoro e passione. Ma cosa si sa della sua vita privata? A svelarci una serie di interessanti dettagli è stato Fanpage.it: classe 1996, è nato a Roma ed ha una sorella di nome Benedetta.

Sin dall’età di sei anni si è avvicinato al mondo dello sport e del calcio e nel corso della sua carriera ha giocato, tra le altre squadre, nelle giovanili della Fiorentina, ma anche Rieti, Avezzano, Livorno, Vibonese, fino al Ladispoli Calcio.

Nell’attuale edizione di Temptation Island si è avvicinato ad Alessia, fidanzata di Federico e che stasera, in occasione della terza puntata, si renderà protagonista di una delicata parentesi.

Nonostante la forte vicinanza tra la ragazza ed il suo tentatore, il fidanzato Federico non si sarebbe affatto scomposto, anzi si sarebbe detto sollevato nel vederla in dolce compagnia di un altro uomo.

Rispetto alla sua vita privata, scrive ancora Fanpage.it, Lollo Di Curzio è single da quattro mesi. Lo scorso anno ha avuto un flirt con Nicole Di Mario, volto noto in quanto è stata Miss Europe Continental ed ex Pupa dello show La Pupa e il Secchione. Nonostante la loro storia sia finita, i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti.