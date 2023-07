Una terza puntata di Temptation Island 2023 ricca di colpi di scena, quella andata in onda nella prima serata di ieri 10 luglio su Canale 5. In apertura abbiamo assistito al falò di confronto tra Davide e Alessia, i quali sono stati i protagonisti di una vera e propria terapia di coppia condotta da Filippo Bisciglia.

Riassunto Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: cosa è successo

Dopo l’iniziale rabbia, soprattutto da parte di Davide che ha contestato i gesti della fidanzata, i due si sono rasserenati dichiarandosi amore reciproco e decidendo di uscire insieme dal programma.

Seconda coppia protagonista della terza puntata di Temptation Island è stata quella formata da Gabriela e Giuseppe. Quest’ultimo ha dichiarato senza alcun problema che si sarebbe lasciato andare con Roberta se solo non ci fossero state le telecamere. Appurato ciò, la fidanzata ha iniziato a lasciarsi andare con il single Fouad, fino ad entrare nella sua stanza e, stando a quanto captato dai microfoni, scambiarsi dei baci.

Alla visione di queste immagini, Giuseppe ha deciso di chiedere il falò immediato durante il quale entrambi hanno potuto assistere alle loro gesta nei rispettivi villaggi. Lui ha ammesso di amare ancora la fidanzata ma, nonostante sia stato spronato da Filippo Bisciglia, ha negato la sua intenzione di lasciarsi andare con la single.

Entrambi hanno deciso di chiudere la loro storia ma il conduttore ha annunciato un successivo colpo di scena.

L’attenzione si è spostata sulla coppia formata da Perla e Mirko: lui si starebbe avvicinando sempre di più alla single Greta, ma al tempo stesso anche la fidanzata si sarebbe avvicinata a Igor, facendo perdere le staffe al ragazzo.

Vittoria si è confidata con il single Edoardo confidandogli di non avere nulla da rimproverarsi rispetto alla sua storia con Daniele; lui di contro, dopo questa confessione ha deciso di portare fuori Benedetta, lasciando interdetta la fidanzata.

Alessia ha deciso di organizzare un’uscita con il single Lollo ed al termine della giornata insieme si è lasciata andare ad un bacio con il tentatore. Il giorno dopo ha visto dei video del fidanzato Federico in cui ribadiva di non provare lo stesso suo sentimento, sottolineando l’interesse per la single Carmen. A questo punto Alessia ha chiesto il falò di confronto.

Federico continua a non essere convinto dei suoi sentimenti per la fidanzata Alessia, ed ammette di essere attratto dalla tentatrice. Per questo ha rifiutato il falò di confronto richiesto dalla ragazza.