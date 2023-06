A partire da martedì 4 luglio andrà in onda su Italia 1 la prima puntata di Battiti Live condotta da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Nel cast di ballerini, anche quest’anno troveremo ex allievi di Amici di Maria.

Gli anni passati hanno fatto parte del cast di Battiti Live Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli.

Questa volta, invece, saliranno sul palcoscenico della manifestazione musicale tre amatissimi volti di Amici 22. Per l’esattezza stiamo parlando di Megan Ria, Maddalena Svevi e Gianmarco Petrelli.

Ospite del corpo di ballo di Battiti Live sarà Mattia Zenzola, vincitore di quest’ultima edizione.

mattia sarà ospite ad una serata dei battiti live come vincitore di amici perchè i battiti sono a bari ed è la sua terra era scontato l’invito , ma non fa parte del corpo di ballo precisiamo #amici22 bisogna leggere bene i ballerini sono maddalena megan e gianmarco non matti pic.twitter.com/P8lSnqC57o

