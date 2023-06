Giulia Stabile si sfoga su Instagram e condivide una domanda social che un utente ha fatto su internet in merito ad una ipotetica malattia (misteriosa) che potrebbe avere la ballerina di Amici.

Secondo il sito Tattoomuse, Giulia Stabile soffrirebbe della malattia di Huntington, disturbo che provocherebbe movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza.

Giulia ha condiviso lo screen in questione, svelando di non avere questa malattia ed ha fatto delle giustissime precisazioni sul suo stato di salute:

Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi.

