Anna Pettinelli ha preso la decisione di revocare la maglia al suo allievo Ezio, che è stato eliminato dalla scuola di Amici 23 e pertanto è stato obbligato a lasciare il talent show in maniera definitiva.

Ezio eliminato definitivamente da Amici 23: la decisione di Anna Pettinelli

Dopo aver condiviso il provino di un aspirante cantante di nome Ayle con gli studenti, i docenti hanno convocato la classe nello studio per una comunicazione di rilevanza cruciale.

La persona coinvolta direttamente è Ezio, e Anna Pettinelli ha preso la parola. La coach ha annunciato la decisione di revocare definitivamente la sua maglia:

Alla luce di quello che è successo nelle ultime puntate, devo prendere una decisione e purtroppo dalla sospensione devo passare al ritiro definitivo. Quel banco vale tantissimo per tutti i ragazzi che sono fuori e vorrebbero entrare. Nel momento in cui vedo che non c’è un rendimento e non ho visto risultati, sento la responsabilità di liberare quel banco. Hai talento ma non riesci a metterlo a frutto, purtroppo non c’è tempo e non sarebbe giusto neanche nei confronti degli altri.

Ezio tornando in casetta si è preparato per lasciare Amici 23: “Già sto lavorando, non so cosa devo fare, mi ero sentito più tranquillo. Mi è dispiaciuto che Anna ha cambiato idea”, aveva affermato poco prima di entrare in studio.