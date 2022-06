Alex W, finalista di Amici 21, ha debuttato nella classifica Fimi con l’album “Non siamo soli”, l’Ep fresco di uscita, pubblicato sotto etichetta 21Co. Un esordio che non è passato in secondo piano dal momento che nel suo piazzamento in classifica si è lasciato alle spalle i BTS, fenomeno K-Pop, con l’album “Proof”.

Alex W meglio dei BTS nella classifica FIMI: la reazione

Proprio mentre veniva resa nota la nuova classifica FIMI, Alex W si trovava a Bari in occasione di una delle date del suo Instore e non ha potuto fare a meno di commentare la sua prima posizione (il video in apertura).

L’emozione è stata tanta per il giovane ex concorrente della celebre Scuola di Maria De Filippi, al punto da condividerlo anche sui social, in un post in cui si legge: ““NON SIAMO SOLI” grazie a voi è primo in classifica FIMI. Grazie per tutto il vostro amore, siete una forza inspiegabile persone”.

E non poteva mancare il commento del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis, che ha esultato per l’eccellente debutto dell’amico. Lui, di contro, questa settimana si è dovuto “accontentare” di un posto appena fuori il podio, dopo il primo posto della passata settimana.