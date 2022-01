Nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta il protagonista indiscusso della faccenda è stato Alessandro Basciano che ha risposto per le rime a Delia Duran che lo accusava di aver parlato male di lei alle sue spalle.

Ma chi ti considera? Ti ho mai considerato mai qui dentro? Ecco, vedi di fare ugualmente perché io non sono gli altri. Purtroppo ti dico la verità, non sei al centro dei miei pensieri, così almeno lo sai. – riporta blogtivvu – Non parlo di te che fai teatrini e non fai show. Di chi parlavamo? Tu stai fuori. Te amica mia stai proprio folgorata, ti ha dato alla testa ‘sta cosa, fidati. Non te la prendere con le persone che non ti considerano. Te nei miei pensieri non ci sarai mai nemmeno tra dieci anni e mai ci sarai… te e il tuo compagno. Non vi conosco e nemmeno vi voglio conoscere. Roba da matti, ma si impiccia… parla, ma che parli a fare? Ma roba da matti oh! Si sente al centro dell’attenzione… è arrivata Miss Venezuela. Queste cose non attaccano con me, sono buffonate, mi fanno ridere queste cose.