Antonio Medugno fa finta di non conoscere Iconize, vecchio amico di Soleil Sorge poi sbugiardato dall’italo americana con la storia del “surgelato gate” diventato virale alcuni mesi prima dell’inizio di questo Grande Fratello Vip.

Antonio Medugno fa finta di non conoscere Soleil e Iconize ma spuntano le foto

Soleil, poco dopo l’ingresso del tiktoker nella Casa del GF Vip, gli ha fatto presente della sua somiglianza fisica con Iconize. Peccato che Antonio Medugno abbia fatto finta di niente affermando pure di non conoscerlo.

Il mio amatissimo Very Inutil People ha ricostruito l’intera faccenda tramite le sue storie di Instagram. Soleil e Medugno, tra le altre cose, si erano già conosciuti nel 2019 proprio grazie ad Iconize che ha insegnato a Medugno come si lavora sui social:

Antonio Medugno e Soleil si sono conosciuti nel dicembre 2019 al compleanno di Iconize. Fino a prima del GF mi risulta che fossero in buoni rapporti. Ora fanno finta di non conoscersi, anzi sembra che Medugno sia entrato col piede di guerra e non è da escludere che potrebbe ritirare fuori il surgelato gate contro di lei.