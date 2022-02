Il vescovo di Sanremo, mons. Antonio Suetta, ha attaccato con forza l’esibizione di Achille Lauro al Festival, al termine della quale il cantante si è battezzato sul palco, allargando però la critica a tutta la manifestazione.

Achille Lauro fa infuriare il Vescovo dopo il battesimo a Sanremo 2022

Ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo – ha detto l’alto prelato -, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del battesimo in un contesto insulso e dissacrante.

Ho ritenuto doveroso – dice -denunciare ancora una volta come il servizio pubblico non possa e non debba permettere situazioni del genere, sperando ancora che, a livello istituzionale, qualcuno intervenga.

Monsignor Suetta non è nuovo a questo genere di attacchi verso il Festival di Sanremo. “Basta pagare il canone Rai – aggiunge -. Non possiamo, infatti, trovarci di fronte a un canone obbligatorio sulla bolletta della luce, per poi essere offesi a domicilio. E questo sarebbe servizio pubblico?”.

Amadeus interviene

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 è intervenuto in tarda mattinata nel corso della conferenza stampa anticipando la seconda puntata.

Amadeus, in merito all’esibizione di Achille Lauro è stato molto chiaro: