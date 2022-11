La morte di Aaron Carter, fratello minore di Nick dei Backstreet Boys, è giunta come un fulmine a ciel sereno. Il giovane cantante ed attore è stato trovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione. Sarebbe stata la domestica a lanciare l’allarme ed allertare la polizia.

In queste ore, mentre il mondo della musica piange la scomparsa di Aaron Carter, ad intervenire è stato il fratello Nick, ex membro dei Backstreet Boy. Ecco quali sono state le sue parole su Instagram, social sul quale ha postato una serie di loro foto insieme:

Il mio cuore è spezzato. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto un rapporto complicato, il mio amore per lui non è mai svanito. Mi sono sempre aggrappato alla speranza che in qualche modo, un giorno avrebbe voluto percorrere una strada sana e alla fine trovare l’aiuto di cui aveva disperatamente bisogno. A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita, ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono il vero cattivo qui. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque altro potrà mai sapere. Ti voglio bene Chizz. Ora potrai finalmente avere la pace che non potrai mai trovare qui sulla terra…. Ti voglio bene fratellino.