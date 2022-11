Come è morto Aaron Carter? Trovato senza vita nella vasca da bagno

Come è morto Aaron Carter? L’attore e cantante è stato trovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa di Lancaster, in California. La tragica notizia è stata diffusa dal sito Tmz che hanno anche svelato della chiamata di emergenza ricevuta dalle forze dell’ordine in cui un uomo riferiva l’annegamento nella vasca.

Carter aveva appena 34 anni. L’artista è diventato famoso alla fine degli anni ’90 come cantante pop, pubblicando quattro album in studio, a partire dal suo album di debutto omonimo nel 1997, quando aveva appena 9 anni.

Carter era anche solito andare in tour con i Backstreet Boys durante il loro periodo di massimo splendore: suo fratello maggiore Nick faceva parte della popolarissima boy band.

Negli anni l’artista ha avuto diversi problemi legali e per abuso di sostanze, andando diverse volte in riabilitazione.

Nel 2019 Nick Carter ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del fratello Aaron perché pare che quest’ultimo avesse pensato di uccidere sua moglie, incinta del secondo figlio.

Da qui la decisione di volerlo lontano anche se Aaron – che confermò di soffrire, tra le altre cose, di sdoppiamento della personalità, schizofrenia e attacchi di ansia acuta -, aveva negato tutto: “Non lo vedo da quattro anni. E non ho intenzione di rivederlo”, dichiarò all’epoca dei fatti. Lascia un figlio, Prince.